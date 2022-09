Steffi Méndez reveló fuerte episodio de violencia por parte de ex pareja: “Nunca olvidaré su mirada”

Steffi Méndez estuvo invitada en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde impactó a los presentes tras relatar un episodio de violencia ocurrida durante una relación amorosa.

“Para dejar claro, nunca he dejado que me pongan un dedo encima. Mi papá me ha criado muy bien por ese lado, de hecho estoy como tiritando porque esta historia él la supo ayer“, partió diciendo la hija de Leopoldo Méndez, más conocido como Dj Méndez.

Sin indicar nombres, la modelo enfatizó que “esto fue un escenario violento, no es que fue una relación violenta que él me pegara ni nada, no”.

El hecho ocurrió durante una fiesta masiva de Año Nuevo en Viña del Mar, cuando ella tenía alrededor de 23 años. “Esta persona tenía problemas con el alcohol, porque cambiaba de personalidad apenas se ponía a tomar”, describió.

“Hubo un momento en que yo quería ir al baño, había una tremenda fila y me demoré como 45 minutos, casi una hora. Vuelvo y él tenía otra mirada, como se le abrieron las pupilas, nunca olvidaré su mirada“, agregó.

Tras acercarse a su ex pareja, este le pregunta de manera violenta en qué lugar estaba. “Le iba a explicar que había mucha gente en el baño, no alcanzo a decir nada y él con toda su fuerza me empuja, y no tenía dónde agarrarme“, relató.

“Yo andaba con uno de mis mejores amigos, me caigo y me golpeo la cabeza en el piso. Lo primero que vi fue mucha gente mirándome, mujeres tapándose la boca. De ahí me paré y lo único que quería era matarlo, o sea quería pegarle igual, pero obviamente mi amigo no me dejó”, complementó.

Al respecto, reconoció que “nunca había vivido un escenario tan violento y sentí mucha vergüenza. Hasta el día de hoy me da mucha vergüenza, porque nunca he dejado que alguien me ponga la mano encima y eso fue muy shockeante, porque no me lo esperaba”.