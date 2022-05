Stranger Things: Así han cambiado (y crecido) los protagonistas de la serie

Por fin. Este viernes 27 de mayo se estrena la cuarta, y esperada, nueva temporada de Stranger Things, producción con la que todos los fanáticos podrán saber qué es lo que pasa en las vidas de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max.

En esta cuarta temporada se retomará la historia de este particular grupo de amigos, quienes deben enfrentarse a los peligros y criaturas del Upside Down, pero también a una nueva etapa en sus vidas, algunos lejos de Hawkins.

La temporada está dividida en dos partes. La primera, que se estrena este viernes, contará con siete episodios, mientras que la segunda, que estará disponible el 1 de julio, tendrá dos.

De niños a adolescentes

Otra de las cosas que llama la atención es cómo han crecido los niños desde la primera temporada a la actualidad.

A continuación, te mostramos cómo está cada uno de los protagonistas en la actualidad.

Millie Bobby Brown: Eleven

La serie fue estrenada en 2016, cuando Millie tenía solo 12 años y se lució con su interpretación de Eleven, papel para el que se tuvo que rapar.

Luego de eso, solo vinieron éxitos en su carrera y ha formado parte de otras producciones como Elona Holmes, donde interpretó a la hermana de Sherlock Holmes (Henry Cavill).

Actualmente tiene 18 años.

Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Noah Schnapp: Will Byers

Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers, la primera víctima del Upside Down, tenía 11 años cuando salió la primera temporada.

Así, con el pasar de los años, ha tenido un cambio notable, dejando un poco atrás la cara de niño. Noah también ha participado de diferentes producciones.

Actualmente tiene 17 años.

Una publicación compartida por Noah Schnapp (@noahschnapp)

Finn Wolfhard: Mike Wheeler

En la primera temporada, Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike, el interés amoroso de Eleven, tenía 13 años.

Actualmente tiene 19 años y tiene una banda llamada Aubrey and Aubrey, aunque también a participado en otras producciones, como IT.

Una publicación compartida por Finn Wolfhard (@finnwolfhardofficial)

Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

Gaten Matarazzo es quien le da vida a uno de los personajes más queridos de Stranger Things: Dustin.

Comenzó a los 13 años y actualmente tiene 19. Este actor nació con displasia cleidocraneal, una condición genética que hace que las personas que la sufren tengan una frente y mandíbula prominentes.

En sus redes sociales, el actor ha compartido registros de las operaciones que se ha realizado.

Algo que no ha cambiado, es su clásica melena rizada.

Una publicación compartida por Gaten Matarazzo (@gatenm123)

Caleb McLaughlin: Lucas

Es uno de los que más ha cambiado desde que comenzó la serie. Caleb McLaughlin tenía 14 años cuando se estrenó Stranger Things y actualmente tiene 20.

Una publicación compartida por Caleb McLaughlin (@therealcalebmclaughlin)

Sadie Sink: Max Mayfield

Si bien Sadie Sink, quien interpreta a Max Mayfield, no formó parte de elenco desde un principio, su personaje se logró ganar el amor de los seguidores de la serie.

Comenzó en la producción de Netflix con 15 años y hoy tiene 20. Además, ha participado en diferentes proyectos, además de videos musicales, como en All To Well de Taylor Swift.