Streamer chilena devolvió millonario monto a Farkas tras donación: “Hay que hacer las cosas correctamente”

La primera semana de marzo, Leonardo Farkas anunció una millonaria donación a una streamer chilena que buscaba financiar una intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida.

A través de una campaña que levantó en redes sociales, Ignacia Jara buscó contactar al filántropo para lograr materializar su deseo de realizarse un costoso tratamiento dental, ya que perdió su dentadura producto de una quemadura que sufrió cuando era pequeña.

“Lamentablemente por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un trabajo normal“, dijo en su relato. “Usted no tiene porqué hacerlo, pero aún así se lo quiero pedir. Yo perdí mis dientes de arriba y de abajo, y los implantes salen arriba de $4 millones“, explicó.

Afortunadamente, la comunicadora audiovisual de 45 años logró llegar hasta el empresario y este decidió cumplir con su petición: “Es un ejemplo de fortaleza. Díganle dónde le deposito para ayudar con su tratamiento”, escribió en Twitter.

Debió devolver el dinero

Este viernes, la creadora de contenidos, que se hace llamar Andras en sus plataformas, actualizó a sus seguidores sobre el intercambio y reveló que debió devolver parte del dinero al empresario a raíz de un presunto error.

“Quiero aclarar que Farkas en ningún momento habló conmigo, en ningún momento él se contactó conmigo personalmente, todo fue a través de un asesor, o algo así, creo que fue otra persona encargada del asunto”, señaló en un video que publicó en Instagram.

Así, Jara detalló cómo entabló contacto con el equipo, para juego explicar lo sucedido. “Le di mi número de contacto, hablamos por teléfono y me comentó que al otro día ya estaba todo listo. Al otro día fui al banco a retirar el vale vista, pero mi sorpresa fue cuando vi el vale vista: no eran $4 millones, eran $10 millones“, contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andras (@andr4s_)

¿Qué hizo Andras?

En consecuencia, la streamer pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero, hasta que recibió un llamado del asesor. “Me imaginé muchas cosas, podía haber arreglado mi casa, podía haber hecho tantas cosas. La cosa es que, cuando tenía el dinero en mi cuenta, me llama y me dice (…) que el banco se equivocó y transfirieron plata de más“.

Por tal motivo, le solicitó si podía devolver la plata, lo que accedió sin problemas. “Pensé que tenía que devolver 6 millones, pero me dijo ‘no, tienes que devolverme $5 millones, nomás”‘, dijo en el cierre del video, antes de entregar una reflexión. “Hay que hacer las cosas correctamente y obviamente no tuve ningún problema en devolver la plata”, concluyó.