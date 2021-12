Una verdadera tragedia se registró en pleno rodaje de la película de vaqueros Rust durante el pasado 21 de octubre, en que la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció luego de recibir un disparo al interior del set. Desde que ocurrió el incidente, se apuntó al reconocido actor Alec Baldwin como el responsable de este lamentable accidente.

“Nunca apuntaría con un arma a nadie”, declaró Baldwin en un adelanto de la primera entrevista que da a un medio desde el suceso. Asimismo, el actor estableció que “yo nunca apreté el gatillo“.

De acuerdo con la información recogida por la revista People, Lisa Torraco, abogada que representa a Dave Halls, subdirector de la producción, aseguró que su cliente niega que fuera Baldwin quien le haya quitado la vida a Hutchins.

“Todo el tiempo, Baldwin tenía el dedo fuera del guardamonte (el aro que rodea al gatillo), paralelo al cañón. (Halls) me dijo desde el primer día que pensaba que era una falla”, declaró Torraco en el programa Good Morning America durante este jueves. “Y hasta que Alec dijo eso, era realmente difícil de creer. Pero Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no apretó el gatillo”, agregó posteriormente.

Por su parte, en la entrevista con la cadena ABC revelada recientemente, el intérprete sostuvo entre sollozos, que “alguien puso munición real en esa pistola, una bala que ni siquiera debía estar en el edificio”.

Cabe señalar que actualmente, “las autoridades están llevando a cabo una investigación de los hechos, en el que también resultó herido el director Joel Souza”. En el estado de Nuevo México Estados Unidos, ya ordenaron el registro de la empresa que suministró la munición y las armas para el rodaje del filme, para poder determinar el origen exacto de la bala que entregó la empresa. PDQ Arm & Prop LLC.

EXCLUSIVE: The owner of a prop arsenal that provided guns and ammunition to the “Rust” movie set speaks out. @KayleeHartung reports. https://t.co/QRWfr3VCVd pic.twitter.com/w8F4MnH3xi

— Good Morning America (@GMA) December 2, 2021