“Era su preferida”: El gracioso sueño de Monserrat Álvarez con Arturo Vidal que hizo reír a JC Rodríguez

Un curioso sueño contó haber tenido Monserrat Álvarez este jueves en Contigo en la Mañana de Chilevisión.

La periodista comentó con su colega Julio César Rodríguez que la noche anterior soñó con nadie menos que Arturo Vidal.

“¿Será porque hablamos de la respuesta de Gary Medel a Pato Navia?”, le preguntó el conductor a la profesional.

Ante esto, explicó que fue “porque puso una demanda contra su primo, por eso soñé con él”.

Álvarez: Qué ridícula. Soñé con Vidal y que yo era… las tonteras que sueño, que yo era de su bufete de abogados, que lo defendía y era su preferida

Rodríguez: La Monse descarga en los sueños, yo no sueño nada, me da rabia, voy a empezar a inventar sueños

A: Quiero seguir diciendo que Gary es mi amor. Pero recuerdo que estaba sentada en mi cama llena de papeles, como revisando expedientes

R: ¿Y Vidal te decía licenciada o Monse?

A: No quiero inventar el sueño. (Vidal) llegaba con su mohicano y me saludaba con mucho cariño, como que me consideraba la mejor abogada de su bufete, así como respeto total

R: ¿Viste la noticia de Vidal?

A: Ayer antes a acostarme leí el libreto y salían todos los antecedentes de Vidal

El volante de la Roja presentó el 21 de abril una querella contra Carlos Albornoz Pardo, su primo, de los delitos de administración desleal y contrato simulado. Él estaba a cargo de administrar algunas inversiones que el multicampeón mantiene en el país, según La Tercera.