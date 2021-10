El medio tiempo del Super Bowl está marcado por los espectaculares show de música que se despliegan en cuestión de minutos, siendo uno de los momentos más esperados y vistos por las personas alrededor del mundo.

Ante el anuncio de aquellos artistas que serán los responsables de encabezar el evento en 2022, correspondientes a Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem y Kendrick Lamar, surgen otros nombres que quedaron en la retina de los televidentes.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021