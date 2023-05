“En una gira de Teletón…”: Destaparon supuesto romance entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña

Impacto total causó la noticia de que Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña habrían protagonizado un fugaz romance.

Así lo sostuvo el periodista chileno Mario Solis en el programa Intrusos, de Argentina, donde contó que la supuesta relación se produjo antes de que la Miss Universo estuviera con el ex presidente argentino Carlos Menem.

“Hay algunas relaciones que no trascendieron, como la que tuvo con Benjamín Vicuña. La etapa de Bolocco, la etapa del misterio”, lanzó el panelista.

Según comentó “en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par, entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña”.

Un romance así habría salido inmediatamente a la luz en nuestro país. ¿Por qué no fue así? Según indicó el periodista, “estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación”.

“No se publican. No le dan mayor difusión”, complementó, señalando que “Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”.