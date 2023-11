“Ser rehabilitado no significa…”: Suro Solar comentó la posible vuelta de Coni Capelli al carrete nocturno

Suro Solar se refirió al futuro de Constanza Capelli fuera del reality de Gran Hermano, específicamente por los eventos nocturnos que podría presenciar, donde hizo mención a la rehabilitación de la bailarina.

El representante utilizó sus historias de Instagram para contestar a la pregunta anónima de un usuario, en la que planteaba: “¿Crees que Coni una vez fuera vuelva a la noche y full carretes?”.

“Yo lo que podría decir sin dar diagnóstico, es que según lo que entiendo, la recuperación no tiene que ver con no estar en el mundo de la noche, el no tomarte una copa de lo que quieras. Es saber hacerlo en los momentos y sin excesos“, aseguró Solar.

Sin embargo, el manager de Capelli especificó que es un tema que debe ser evaluado por un especialista y que de querer disfrutar del mundo nocturno, la participante no debería pasar los límites.

“Eso lo tiene que ver un especialista. Si ella quiere estar en la noche y le gusta ir a carretear, puede hacerlo, me imagino yo. Obviamente sin pasar los límites porque ella tiene esta historia que nos ha contado a nosotros“.

Finalmente, Suro recalcó que sería un tema que dependería de la participante de Gran Hermano, una vez se concrete su salida.

“Pero eso depende totalmente de ella y además, de poder saber manejarlo y estando en la noche igual. Ser rehabilitado no significa no beber, no nada“, cerró.

Revisa el momento aquí:

