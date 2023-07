¡Aún estás a tiempo! Paramount+ entrega por tiempo limitado un importante descuento en la suscripción

Paramount+, el servicio de streaming premium de Paramount, lanzará una oferta de tiempo limitado para los mercados de América Latina, Brasil, Australia, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda.

Del 6 al 20 de julio, los nuevos suscriptores que contraten el servicio tendrán el 50% de descuento sobre el plan estándar mensual de los primeros tres meses. Esta promoción sólo es válida al contratar el Plan Estándar y se podrá acceder con el código promocional “July2023”.

Los usuarios podrán acceder a esta promoción suscribiéndote a Paramount+ a través del sitio web Paramountplus.com, o mediante la app en las tiendas de aplicaciones Apple AppStore y las plataformas: iOS móvil, web (incluyendo STV, LG, Vidaa, Virgin Media UK, AU Foxtel), tvOS, Roku y FireTV.

Paramount+ presenta contenido premium para audiencias de todas las edades, incluidos originales aclamados por la crítica, series premiadas, películas taquilleras, programas para niños, reality shows populares y películas de marcas de renombre mundial y estudios de producción como Showtime, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel. Además, Paramount+ tiene algunos de los títulos originales locales más populares en español y portugués en la región.

Una montaña de entretenimiento

Paramount+ continúa estableciéndose entre los principales servicios de streaming con contenidos que estrenarán en la plataforma este mes como la anticipada serie protagonizada por Nicole Kidman, Zoe Zaldaña, Laysla De Oliveira, Morgan Freeman y Michael Kelly, Operativo Lioness; la nueva serie animada original para niños Marcelo Membrillo Martillo; la película tres veces nominada por la academia Babylon.

Además, Paramount+ incluye en su amplia oferta una gran variedad de deportes en vivo con las copas de fútbol Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores en Brasil y la Liga Premiere inglesa en México y Centroamérica.

Paramount+ tiene algunos de los originales más esperados como el éxito de ciencia ficción Halo, Yellowstone, 1923, Tulsa King, Kamp Koral: Spongebob’s Under Years, Yellowjackets, la exitosa serie Wolf Pack y el reboot de iCARLY. Paramount+ es el hogar de Star Trek, con series que incluyen Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard y la última incorporación Star Trek: Strange New Worlds. El servicio de streaming también es la casa de la franquicia Rupaul’s Drag Race, el más reciente éxito Drag Race México.

Paramount+ ofrece una amplia selección de nuevas películas taquilleras, incluidas Top Gun: Maverick y películas originales como Teen Wolf: The Movie, The In Between y Honor Society.

Paramount+ es también el hogar de la franquicia South Park con las 25 temporadas, más de 300 episodios y películas originales exclusivas. También es un poderoso productor de contenido local, con producciones originales aclamadas y galardonadas, que incluyen el debut de director de Manolo Cardona en Uno Para Morir, Bosé, Yo seré, basada en el legendario cantante español Miguel Bosé; la comedia romántica At Midnight, la exitosa serie Los Enviados y la galardonada película original argentina El Gerente, entre otras.