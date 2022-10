Universidad chilena impartirá taller gratuito dedicado a Taylor Swift: Revisa cómo postular a la actividad

Este viernes 21 de octubre se estrena Midnights, el esperado décimo disco de estudio de Taylor Swift. Anunciado hace tres meses, el nuevo trabajo de la estadounidense estará compuesto por 13 canciones e incluirá una colaboración con Lana del Rey.

Por supuesto, los swifties chilenos han estado atentas y atentos a cada paso de la artista. Y ahora, tendrán a su disposición una entretenida instancia impartida por una casa de estudios en la que podrán discutir en extendido la nueva obra de la cantautora, a través de la plataforma Zoom.

Se trata de Midnight Maywhen with Us, una novedosa iniciativa impulsada por el departamento American Corner de la Universidad Diego Portales y que es patrocinada por la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación en la que hicieron el anuncio, Midnight Maywhen with Us será un club de conversación hablado en inglés en el que debatirán en torno a las letras del nuevo disco de la autora de All Too Well.

¿Cómo postular a Midnight Maywhen with Us?

Según American Corner, el club de conversación será gratuito previa inscripción y comenzará el próximo jueves 27 de octubre.

Los requisitos, de acuerdo con el formulario de inscripción, son bastante sencillos: ser swiftie, haber escuchado Midnights y tener interés de participar en la actividad.

Dentro de los datos que pide la institución, se encuentran la disposición horaria, el nivel de conocimientos del idioma, el nombre, email y país de residencia.

¿…y cómo participar?

Para postular, finalmente, debes entrar a este link que te llevara al formulario dispuesto por los organizadores.