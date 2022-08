“No me van a creer”: Tamara Acosta reveló el truco que utiliza para llorar en dramáticas escenas

La actriz chilena Tamara Acosta estuvo como invitada en el reciente capítulo del programa Pero Con Respeto, donde reveló el gran secreto para sus aplaudidas escenas dramáticas en teleseries.

Todo partió cuando Julio César Rodríguez, animador del late de Chilevisión, le preguntó “¿Cómo lo haces para llorar tanto? Porque en las teleseries has llorado harto”. Ante esto, Acosta se sinceró: “A mí me cuesta ene llorar. O sea, yo tengo la emoción, pero la lágrima no me cae“.

En ese contexto, la intérprete reveló que usa “un truco” para agilizar los momentos de mayor emoción dentro de las producciones televisivas. “Me voy a sincerar y me van a decir ‘oh, esto era todo mentira’ y no me van a creer”, advirtió.

“Hay unas cosas que venden como maquillaje especial, de efectos especiales y todo, que es como un Mentholatum. Entonces… estoy revelando unos secretos pero tremendos”, señaló antes de continuar con su relato.

Ante esto, Rodríguez le indicó en tono de broma que “es un buen secreto, lo voy a hacer cuando llegue tarde a la casa“.

“Uno se echa el Mentholatum aquí (apunta a sus ojos) y le aparece la lágrima. Ahora, hay que tener la emoción, estar en la situación y eso es sólo para que te caiga la lágrima”, enfatizó la artista, conocida por sus papeles en cine, teatro y televisión.

Finalmente, sostuvo que “a veces uno llora en las teleseries, pero sin lágrimas, entonces es muy mentiroso. Además al director le gusta que caiga la lágrima, es más potente”.