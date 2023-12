Tamara Acosta no pudo viajar con su hija a Isla de Pascua: “Con el corazón en la mano”

Tamara Acosta escribió en redes sociales un texto en el que lanzó sus descargos luego de no poder viajar con su hija a Isla de Pascua, lugar en el que transparentó que tiene varios recuerdos.

Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, ella no consiguió concretar el plan que tenía porque, aparentemente, no pudo viajar porque la documentación que tenía no habría sido la indicada.

Ella menciona en el escrito compartido por Instagram que ha viajado varias veces con el Certificado de Nacimiento. Sin embargo, esta vez no fue suficiente.

¿Qué problema tuvo Tamara Acosta?

“Estoy en la maravillosa Isla de Pascua, vuelvo después de mucho tiempo, tengo hermosos recuerdos de esta isla. Venía con mi hija, mi ilusión era mostrarle las maravillas de este lugar y transmitirle mis bellos recuerdos”, comenzó contando en el escrito.

Sin embargo, pronto apareció el problema: “Lamentablemente, un funcionario de policía no la dejó viajar, a pesar de tener su certificado de nacimiento (con el que hemos viajado muchas veces)y estar con sus dos padres“, relató.

“Apelamos al criterio, al sentido común, pero nada. Finalmente, mi pequeña no viajó. Yo me vine (tenía que trabajar) con el corazón en la mano“, reveló.

“Gracias a los que empatizan. Aclaro, para los que están tirándome mala onda, he viajado mil veces sólo con certificado de nacimiento. ¡Para que se les pare la ira!“, cerró.

