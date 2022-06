Las emotivas palabras de Tanza Varela a un mes de la pérdida de su hija: “La he pensado a diario”

El pasado 14 de mayo, Constanza “Tanza” Varela reveló el fallecimiento de su hija Rosa, fruto de su relación con el cineasta Matías Bize.

Hoy, a solo un mes de eso, la ex chica reality escribió un remecedor testimonio en redes sociales, donde expresó sus sentimientos tras la pérdida de la pequeña.

“Recién después de tanto tiempo eterno en mi corazón, se cumplió esta semana un mes desde la llegada e ida de mi pequeña Rosita”, partió escribiendo Tanza en su cuenta de Instagram.

“El tiempo se ha hecho eterno, la he pensado a diario, como el amor brota tan fuerte de nuestros corazones cuando pensamos en ella y no tenerla duele y es que de amor estamos hechos”, añadió en la publicación.

Al respecto, expresó “y la vida es solo un instante, así como llego Rosa se fue, porque nuestra vida es solo el camino hacia la muerte, si suena durísimo pero así es, no somos eternos, y hoy tenemos vida y hoy la vida se vive y se goza independientemente de las dificultades que existen en ellas”.

“Es hoy, no es ayer ni es mañana, es hoy cuando estamos respirando, es hoy cuando podemos elegir construir y gozar, encariñarse con la vida, encontrar todo lo que nos hace sentirnos bien, felices o tranquilos y aceptar lo que nos duele, okay, está perfecto”, agregó.

“Quien no quiere estar aquí, que no esté, lo que no te hace bien lo puedes dejar, lo que te hace bien lo debes de cuidar, donde no quieres estar no estés, todo tiene sus dificultades, pero confía, confía en que tener vida es un milagro y lo puedes disfrutar”, señaló la artista en la red social.

Finalmente, indicó que “busca, busca, simplemente busca lo que te hace bien. La paz, la felicidad, la tranquilidad, la alegría es para todos, para todos los que quieren tenerla. ¡¡Aquí estamos!!”.