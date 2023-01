Tanza Varela y su confesión sobre los realities en que estuvo: “Me sentía súper deprimida, muy desesperada”

Constanza Varela, más conocida como “Tanza”, se hizo famosa en la teleserie Corazón Rebelde cuando tenía solo 17 años y actualmente vive en la localidad de Puerto Escondido en Oaxaca, México.

Desde ese lugar, la actriz conversó con el podcast chileno Con la ayuda de mis amikas, donde habló sobre su temprana exposición en la televisión y su paso por distintos realities, y confesó que vivió momentos muy difíciles.

“Estaba buscando mi camino y de repente llego a este mundo, yo creo que en esa etapa no pensaba mucho las cosas antes de hacerlas. Entonces, nunca analicé los pros y los contras que podría tener que yo entrara a un programa de televisión”, comentó.

Cabe destacar que el primer reality donde participó Tanza, fue en 2011, cuando tenía 19 años.

A lo anterior, agregó que hasta antes de participar ella no acostumbraba a ver realities, pese a que en la primera década del 2000’s fueron bastante habituales en la TV. “Yo nunca vi realities, así que nunca cuestioné lo que podía ser para mi vida privada, en mi vida en general, en la vida de mi familia, el hecho que yo entrara, además con este carácter”.

En ese mismo sentido expuso que “los realities ponen a prueba la psicología de la gente para que se vayan echando a perder, para que saquen lo peor de ti. Eso es lo más macabro y lo más tétrico de todo porque las grandes cabezas -que están detrás- hacen todo para que tú saques lo peor de ti, a raíz de eso van armando ciertos personajes”.

Además, la actriz radicada en México comentó que había una situación bastante preocupante, donde asegura que en ocasiones se medicaba a los participantes para que pudieran sobrellevar el encierro.

“A mí no me pasó, pero sé que a muchas les pasó, en realities donde medicaban demasiado y habían muchas pastillas, cosas que hoy en día estarían muy prohibidas. Tú no puedes medicar a gente porque estás grabando un programa de televisión y lo voy a decir, sucedió”.

Finalmente sostuvo que esos momentos sacaron “lo peor de mí, mi desesperación. En algún momento, me quise salir y el director de ese entonces me ofreció muchas cosas para que yo me quedara. Además, había un contrato firmado que te amarraba. Yo me sentía muy desesperada, muy deprimida, finalmente fue una experiencia que nunca volvería a repetir”.

