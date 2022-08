“Mi hombre perfecto”: Tanza Varela sorprendió a sus seguidores con diversos registros de su matrimonio

La actriz Constanza Varela, más conocida como Tanza, compartió en redes sociales diversos registros de su reciente matrimonio con el cineasta chileno Matías Bize.

En la ceremonia que se realizó en Ciudad de México durante el pasado jueves, la también influencer lució un vestido negro con zapatos a tono, además de un velo blanco que cubría su cabello.

La noticia de esta unión fue dada a conocer por Tanza en su perfil de Instagram, junto a dos publicaciones en su muro. La primera de ellas, muestra en detalle la liga que utilizó y su anillo de matrimonio, junto a la siguiente fecha en la descripción: 25.08.22.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consttantina (@consttantina)

“Sean libres de decirme señora”

Por otro lado, la intérprete también compartió con sus seguidores y seguidoras un extracto de la boda mediante un video en el que aparece besando a su novio y luego firmando los papeles correspondientes.

En la descripción del registro, Varela sostuvo que “me casé con el amor de mi vida. Me casé con mi equilibrio perfecto. Con el hombre más pausado y zen que he conocido en toda mi vida”.

Aseguró además que ahora está junto al “cómplice de todas mis locuras, con el hombre más bueno y calmado del universo entero. Justo lo que necesitaba. Me casé con mi hombre perfecto“.

Finalmente, la ex chica reality enfatizó en que “amo estar casada contigo, Matías Bize” y apuntó a que “ahora sí sean libres de decirme señora”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consttantina (@consttantina)

A través de sus historias, Tanza también compartió una serie de registros que fueron captados por sus amigos y amigas durante la velada.

Lanzando el ramo en plena calle o caminando de la mano con su ahora esposo, son parte de los videos que se tomaron su red social.

Revisa algunos registros a continuación: