Tati Farkas se disculpó con seguidores tras alarmantes publicaciones: “No es mi salud mental”

Este viernes, Tatiana Farkas utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación luego de compartir una serie de mensajes que preocuparon a sus seguidores y agradeció las muestras de cariño que recibió.

La hija de Leonardo Farkas aseguró hace unos días que estaba “viviendo un infierno” y aseguró que mediante las redes sociales no se puede conocer las realidades de las personas.

¿Qué dijo Tati Farkas?

“Preocupé a mucha gente y perdón, lo digo tan simplemente, no hay que causar alarma, perdón. Estoy un poco sorprendida a la respuesta de esas dos historias, si estoy siendo honesta”, señaló en primera instancia a través de sus historias de Instagram.

En esa misma línea, explicó: “Causó una alarma, entiendo, pero estoy en una posición muy fuerte, soy una persona muy fuerte, estoy ayudando a mucha gente todos los días, por mucho tiempo, yo estoy muy agradecida de cada parte de mi cuerpo, de todo”.

Puesto que fue ella quien reveló hace unos meses que sufre de endometriosis y eso dificulta su diario vivir, desmintió los rumores al respecto: “No es mi salud mental, no es endometriosis, no es la temporada, no es atención, no es nada de lo que la gente ha dicho”.

El problema de Tati Farkas

La hija de Leonardo Farkas no expuso los problemas que la aquejan, ni dio indicios de ellos, sin embargo, precisó: “Yo he visto mucho, por un tiempo ya y ha sido difícil, esa es la verdad, porque la vida a veces es brutal, pero le digo gracias a Dios todos los días”.

La joven aseguró que recibe mucho amor a diario y es debido a la alarma que generaron sus publicaciones que ahondó en su rol dentro de las redes sociales: “Entiendo que por ser una persona abierta tengo que poder compartir todo o si no hay mucha preocupación, muchas preguntas, pero los quiero mucho”.

Además intentó aplacar a sus seguidores y compartió una sensible reflexión: “Sólo quiero decir que sí, hay mucha tristeza, pero hay momentos de felicidad todos los días también, porque siempre tenemos que encontrar eso y tenemos que cuidarnos”.

Finalmente, Tatiana aseguró que se encuentra orgullosa de sí misma y sus logros, por lo que concluyó revelando cómo se sintió con esta situación: “De verdad me tocó el corazón cuánto se preocuparon de mí”.

