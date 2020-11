La periodista Tati Penna conversó con Nicolás Copano en el podcast especial por los 60 años que cumple Chilevisión.

Dentro de la extensa charla con #CHV60, la ex conductora de nuestro canal destacó algunos pasajes de su carrera profesional, una que estuvo marcada para ella por ser considerada como una de las primeras feministas de la pantalla chica, con programas insignes como Escrúpulos, La guerra de los sexos y Nada personal.

Fue así que más adentro en la conversación, Penna habló de sus hitos en el periodismo, particularmente en los programas de entrevistas.

“Haber entrevistado a Serrat, a Gladys Marín, a Jaime Bayly también. Hubo honestidad. Esas eran las entrevistas donde yo me quedaba pegada”, expresó.

Asimismo, reconoció su aprecio incondicional hacia el cantautor español: “Era perfecto. Tenía ese disco donde venía Los Locos Bajitos. Era el disco que a mí me gustaría haber escrito y cantado”.

“¡Cómo torturé a mi hijos con Serrat! Estaba todo el día… los viajes a Tongoy que duran cuatro horas en auto eran cuatro horas con Serrat. Los tenía locos, pobrecitos”, agregó entre risas la ex animadora de Chilevisión.

Respeto y amor por Felipe

Llegando a un punto más avanzado, Copano le preguntó por un momento imborrable de la memoria, no sólo de la televisión, sino del pueblo chileno, aquel día del accidente en Juan Fernández con la partida de Felipe Camiroaga y otras 20 víctimas fatales.

“¿Qué fue lo que se acabó ese día?, consultó el conductor del podcast. “Se fue Felipe. Yo no estaba dispuesta a volver a donde fuera para hablar de Felipe. No quería. Y nuestra amistad además se basaba en eso: en el respeto mutuo hasta las últimas consecuencias. Y yo sabía que si me invitaban, lo estaban haciendo para eso, para llorar a Felipe”, aseguró.

“A Felipe lo extraño más que la cresta hasta el día de hoy, pero su vida la celebro. Y yo creo que se fue cuando tenía que irse”, señaló y miró al cielo diciendo “no me mates, querido”, reconociendo el peso de la frase.

“Se fue cuando estaba arriba. Y debe estar cagado de la risa arriba riéndose… de sus ‘viudas’ primero y de todos los que se han apoderado del título de ‘mejor amiga o amigo’”, criticó.

“Entendía que la vuelta al Buenos Días a Todos era por Felipe de alguna manera, para hablar de él, recordarlo. Y yo no estaba disponible para eso. Mi respeto hacia su figura es tan grande y le tengo tanto amor, que no la comparto ni siquiera aquí en mi casa. Es algo mío y privado”, recalcó emocionada.

Luego, hablando de la muerte, Penna tuvo tiempo para una analogía, cuando se le inquirió acerca de cómo le gustaría ser recordada: “Como esto nomás” (apuntando a su jardín), a lo que añadió: “Cuando Jon Snow es revivido en Game of Thrones y le preguntan qué hay más allá, él dice: ‘nada’”.

“Hizo lo que quiso cuando pudo hacerlo y fue feliz (sobre Camiroaga). Hay que hacerlo todo ahora; todo lo que te haga feliz y, por añadidura, hacer feliz a los que te rodean”.

“Mi papá se murió hace algunos años y no es que yo le rezo, sino que le digo ‘ya pos, viejo, apóyame’, pero no espero a que él haga presencia en la tierra, sino que su espíritu y su energía me ayuden; que me cuide, nada más”, concluyó.

Mira la entrevista completa acá: