“Viviendo un infierno”: Tati Farkas desató preocupación de seguidores con enigmático video

Tatiana Farkas, hija del empresario Leonardo Farkas y su esposa, Betina Friedman, sorprendió en redes sociales al compartir un enigmático mensaje que revelaría un problema personal.

Mediante sus historias de Instagram, la joven expuso que “la tristeza nunca se detiene”, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Aún así, adelantó que algún día revelará los motivos detrás de esta delicada situación.

Pero esto no quedó allí, ya que en un segundo video, Farkas compartió una reflexión sobre las redes sociales y enfatizó en que “no son reales”.

“No saben una gota de la vida que estoy viviendo ahora, no les muestro, pero lo que les muestro es muy bonito. La luna, yo sonriendo en momentos. Las realidades de la gente no se sabe en estas redes sociales”, continuó diciendo.

Asimismo, en el registro agregó un escrito donde plasmó que “estoy feliz de compartir momentos de paz y un poquito de sabiduría”. Sin embargo, lanzó una advertencia que causó preocupación: “Espero que sepan que estoy viviendo un infierno”.

