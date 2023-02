Hija de Leonardo Farkas se desahoga en redes por enfermedad: “Es increíblemente dolorosa y estigmatizada”

Tatiana Farkas, una de las hijas de Leonardo Farkas, compartió en redes sociales lo difícil que ha sido para ella sobrellevar una enfermedad que afecta a órganos principalmente femeninos y que puede llegar a ser sumamente dolorosa.

Se trata de la endometriosis, una patología en la que un tejido similar al que normalmente cubre el interior del útero (llamado el endometrio) crece fuera del útero en lugares donde no debería estar, como los ovarios, las trompas de Falopio, la parte externa del útero y en los órganos abdominales.

La joven, que también es influencer, comentó en sus redes sociales cómo se siente vivir con esta enfermedad en el día a día, compartiendo algunas fotografías de su cuerpo cuando está sumamente inflamado.

“Se ve como que tengo un bebé. Típicamente, se llama guatita de endo (endobelly). Me da vergüenza mostrarme así, si estoy siendo honesta, pero quiero que otras mujeres y niñas no se sientan solas”, indicó.

Luego subió más mensajes, diciendo que “cada periodo tengo dolor como si fuera a tener un bebé, viviendo con Endo tengo que practicar la paciencia, deja la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios”, dijo.

Finalmente agregó que “la realidad es que me causa no querer vivir muchas veces, es increíblemente doloroso y estigmatizado (la gente no lo entiende, entonces me siento muy sola), y mis hormonas están fuera de balance entonces causa depresión, ansiedad y estrés”.

Revisa aquí las publicaciones: