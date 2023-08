“No sé quien soy mamá (…) no sé en qué estoy acá”: Tatiana Merino y el proceso de transición sexual de su hijo

Otra de las revelaciones que realizó Tatiana Merino en el capitulo de esta noche de Podemos Hablar, fue acerca del proceso que vivió ella como madre ante el cambio de genero de su hijo, quien antes tenía el nombre Camila.

Según lo detallado por la actriz, hoy su hijo a se encuentra registrado por las instituciones como Cameron y es reconocido como varón. “Fuimos al registro civil porque hizo su cambio de género, va a tener su pasaporte y cédula como varón”, contó Merino.

Posteriormente, reveló que Cameron no se encontraba bien antes de realizar su transición: “Yo al principio tenía una hija lesbiana, pero él era como, que seguía mal, seguía con problemas. Un día me dice, ‘yo no sé quien soy, mamá yo no sé si quiera si soy lesbiana, hetero, nada, no sé en que estoy acá'”.

Ante la preocupación, Tatiana decidió conversar acerca del tema y Cameron le expresó su deseo de comenzar con su transición: “Un día conversando con él, me dijo ‘mami, estoy en un momento que necesito saber si me apoya, quiero empezar a tomar hormonas'”.

La ex vedette expresó que fue un proceso difícil para ella como madre y considera que “es un tema que a los papás remece, era como el duelo que se me estaba muriendo mi niñita y aparece un varón. Para mí al principio, igual le decía Cami. Yo tuve que llamar a mi profe de psicología, para mí es todo un cambio”.

Discriminación que sufrió Cameron parte de su padre

Durante de la conversación que Tatiana mantuvo con Jean Philippe Cretton, también comentó acerca de la discriminación que recibió Cameron por parte de su padre en una primera instancia.

“Es que igual ahora yo entiendo a Pato, él viene de una familia más conservadora, no entendía nada, me echaba la culpa a mí que como no la cuide ella se volvió así”, detalló.

Con la transición de género, la actriz aseguró que en la actualidad Cameron y su padre mantienen una buena comunicación. “Ahora ellos se conversan, él no la aceptaba como lesbiana, pero si como varón”.

Finalmente agregó: “Yo creo que la gente tiene que ser un poquito más abierta, el respeto, sobre todo en los padres”.

