El místico tatuaje de Karen Bejarano que lució en redes sociales

Karen Bejarano revolucionó a sus seguidores en su cuenta de Instagram al compartir imágenes de su nuevo tatuaje.

“Hace años quería hacerme un tatuaje que tuviese un significado profundo para mí“, comenzó contando la cantante en el mensaje que adjuntó con el video.

En las imágenes se ve que el dibujo corresponde a un fénix, una “criatura de la mitología griega y se asocia con la capacidad de resiliencia que muchas personas tienen”.

“Esa habilidad para encontrar soluciones a situaciones adversas que les presenta la vida y, al igual que el ave fénix, renacen de las cenizas que les dejó ese problema”, agregó.

Además, detalló que “su cola está rodeada por flores de sakura o cerezo japonés, que alberga un profundo significado en la cultura nipona, ya que para los guerreros samuráis que vivían con sinceridad y belleza interior, la flor del cerezo tenía un valor sagrado, ya que representaban las gotas de sangre derramadas en cada una de sus batallas, así como también, el sacrificio de su vida y lo efímero de la misma”.

“Es primordial para mí mantener un equilibrio, una comunión entre mi ser espiritual, mi salud mental y mi estado físico”, agregó.

Además, dijo que con esto pudo borrar un tatuaje antiguo “que estaba mal hecho y no me hacía sentir feliz como me siento ahora”.

Revisa el post de Karen Bejarano acá: