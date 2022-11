¿No será mucho? La descabellada cifra por la que puedes arrendar el departamento donde vivió Taylor Swift

El antiguo apartamento en el que vivió la cantante Taylor Swift en Manhattan está en arriendo. Pero la cifra es impresionante.

La propiedad, que inspiró la canción Cornelia Street, ubicada en la calle del mismo nombre en West Village, Nueva York, cuenta con piscina y un amplio espacio para disfrutar del lugar.

¿La suma?, nada más ni nada menos que 45 mil dólares mensuales, es decir, unos 41 millones de pesos chilenos a desembolsar cada mes.

El acceso para poder arrendar esta lujosa propiedad está disponible a través de sitio Corcoran, quienes en la descripción citaron una parte de la letra de la canción.

“Alquilo un lugar en la calle Cornelia”, dice al inicio. “Famoso como el hogar de la superestrella Taylor Swift”, agregan.

De acuerdo a lo que indica, la propiedad fue construida en 1870 como una cochera y fue transformada “en una casa espectacular con un estilo modernista con un garaje y una piscina probados por celebridades, ubicado en el corazón de West Village”.

Cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños, techos de doble altura, tres chimeneas a gas y piso de madera.

Taylor Swift’s former townhouse rental on Cornelia Street is back on the market for rent for an easy $45,000 a month. pic.twitter.com/H1VZjTaT8k

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) November 22, 2022