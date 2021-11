Taylor Swift ha sido uno de los nombres más comentados en redes sociales durante las últimas horas debido a su nuevo estreno musical: Red (Taylor’s Version). El trabajo de la artista es el relanzamiento de su popular álbum que llegó al mercado en el 2012 y ahora arriba luego que Scooter Braun se quedara con los derechos de sus primeros seis discos.

Pero este relanzamiento incluyó nuevas versiones de los icónicos hits de la cantante y una versión extendida de uno de sus temas más exitosos de aquel trabajo musical: All Too Well. Esta composición en la Taylor’s Version tiene una duración de 10 minutos y esto dio paso a que la intérprete lanzara un cortometraje.

Algo a tener en cuenta de este tema es que trataría sobre su relación con el actor Jake Gyllenhaal. Los artistas, que tienen una diferencia de edad de nueve años, fueron captados juntos por primera vez en 2010, aunque rápidamente comenzaron a circular los rumores de que su historia de amor terminado.

Dos años luego de eso, la cantante lanzó su trabajo que está cargado de dolorosas confesiones amorosas. Estas composiciones hablarían del quiebre con el actor de Spider-Man: Far From Home, las que ahora volvieron a marcar tendencia con el nombre de Pablo Neruda incluido.

La mención del poeta chileno

El corto del tema All Too Well está protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Teen Wolf), actores que tienen la misma diferencia de edad que la pareja tenía por aquel entonces. Pero algo que llamó especialmente la atención es la mención de Pablo Neruda al inicio del trabajo audiovisual.

“Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”, es la frase del poeta que fue incluida en este lanzamiento de Taylor Swift. Con esto, la cantante quiso reflejar cómo fue la relación que la marcó por aquellos años.

En redes sociales la inclusión del poeta fue ampliamente comentada. Mientras que algunos usuarios chilenos de las plataformas virtuales celebraron esto, también se lamentaron por haber sido considerado debido a las acusaciones de abuso sexual en su contra.