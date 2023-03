Atentos a la medianoche: Taylor Swift anunció estreno de 4 canciones inéditas para celebrar su Eras Tour

Taylor Swift nunca deja de sorprender a sus fans. Y es que ahora la popular cantante estadounidense anunció el estreno de cuatro canciones inéditas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 33 años dio a conocer el estreno de las piezas musicales y que son parte de los álbumes que regrabó.

Esto se debe al inicio de su Eras Tour, la gira con la que estará recorriendo varias ciudades de Estados Unidos y que contarán con la participación de grupos como Paramore y la cantante Phoebe Bridgers.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022