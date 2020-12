Una sorpresa recibieron los seguidores de Taylor Swift este jueves. La artista confirmó que lanzará un nuevo disco no sólo este año, sino que tendrá su estreno durante la noche de esta jornada.

Evermore es el nombre de su noveno álbum de estudio, el que contará con 15 canciones (más dos en la versión exclusiva) y que será un álbum hermano de su reciente Folklore.

“Para ponerlo en simple: No podíamos parar de escribir canciones. Poniéndolo de forma más poética: Se sentía como si estuviéramos al borde de un bosque folclórico y tuviéramos que elegir: darnos vuelta o adentrarnos y seguir su música. Elegimos descubrir qué había más adentro”, sinceró la cantante y compositora tras Cardigan, Blank Space y Delicate, entre otras.

Además, Swift comentó que “nunca había hecho esto. En el pasado, siempre traté los álbumes como etapas y me movía de uno al otro planificando el siguiente, tras estrenar el anterior. Pero hay algo diferente con Folklore“.

“Amo el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios/no imaginarios. Amo la forma en que ustedes le dieron la bienvenida a estos parajes de ensueño, tragedia y épicos cuentos de amor perdido y encontrado en sus vidas. Así que seguí escribiendo”, agregó.

Pero eso no es todo. Este jueves también estrenará el videoclip de Willow, el primer sencillo de Evermore y el título que abre este LP.

Además, este trabajo cuenta con tres colaboraciones: con Haim, en No body, no crime; con The National, en Coney Island; y Bon Iver, en Evermore, repitiendo su colaboración en Exile de Folklore.

