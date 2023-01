Uno nuevo récord: Gata de Taylor Swift es la tercera mascota más millonaria del mundo con esta insólita cifra

Taylor Swift es una artista que no para de batir récords. Sin embargo, no es la única, porque su gata fue reconocida por ser una de las más millonarias del mundo.

Se trata de Olivia Benson, una felina que ocupa el puesto número 3 de los animales que poseen más dinero a lo largo del planeta gracias a su faceta como influencer en las redes sociales.

El portal All About Cats realizó un estudio en el que analizaron a diferentes animales en base a su cantidad de seguidores, me gusta y tasas de participación, determinando un listado de las “50 mascotas más influyentes”. Entre ellas, la de la cantante de 33 años.

Así, se utilizaron los datos de Instagram y se hizo una estimación de cuánto podrían ganar cada una de estas mascotas por publicación en dicha red social.

El ranking

El primer lugar corresponde a un perro pastor alemán conocido como Gunther VI, quien es propiedad de Gunther Corporation. A través de inversiones inmobiliarias, el can posee cerca de $500 millones de dólares.

El segundo lugar es para una gata llamada Nala, quien es propietaria de comida premium para gatos. Posee un patrimonio neto de $100 millones de dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nala Cat ™ (@nala_cat)

El tercer puesto se lo quedó, como ya mencionamos, Olivia Benson, de la popular cantante, con 97$ millones de dólares.

“Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo de la influencia de Instagram. The Scottish Fold ganó su fortuna protagonizando junto a su dueña varios videos musicales, ha creado su propia línea de productos y ha tenido cameos en muchos anuncios de gran presupuesto, incluso para Diet Coke y Ned Sneakers”, detallaron.