“Retírate del reality”: Trini lanzó ácida crítica a Sebastián por su actitud en prueba del presupuesto

Las pruebas han ido variando en la casa de Gran Hermano Chile, y eso ahora tiene a los jugadores concentrados completamente en una coreografía de baile que se inspira en una canción de Daddy Yankee.

Sin embargo, este nuevo reto no fue del gusto de todos, principalmente para Sebastián Ramírez, quien mostró una actitud bastante errática frente a la prueba que está directamente relacionada con el presupuesto para el supermercado.

De hecho, el chico reality derechamente se negó a participar del ejercicio, argumentando que se encontraba enfermo. Aunque luego dio algunas razones más que terminaron con la paciencia de Trinidad Cerda.

¿Por qué Trini encaró a Seba?

“Sorry, pero te encuentro demasiado básico. Qué te cuesta ayudarnos”, fue como Trini lanzó su crítica, luego de que Ramírez comentara que la actividad del baile era digno del “kinder garden” y que él ya está muy “viejo” para esas cosas, según sus palabras.

“A mí me gustaría que si piensas que eres arrítmico, si piensas que no puedes bailar, que si cachai’ que no estás pegando acá y que no te gusta el ritmo, que digas ‘me quiero retirar'”, recalcó la tripulante de cabina con bastante molestia.



Pero Sebastián no se quedó callado e inmediatamente le respondió: “Yo voy a estar acá hasta que la gente me eche y me va a echar la próxima semana”; señaló, haciendo una pseudo predicción.

A lo que Trini simplemente insistió: “Si estás en esa y no puedes seguir, (es mejor) que te retires del reality”, cerró.

Revisa el video a continuación: