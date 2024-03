Maquilladora acusa a Monsieur Periné de cancelarle un día antes de su presentación en LollaCL: “Quieren compensar con una pulsera”

Una maquilladora acusa a Monsieur Periné de cancelarle, sin justificación, un día antes de su debut en Lollapalooza Chile 2024.

De acuerdo con su testimonio, la joven habría sido agendada por el grupo musical colombiano para trabajar con la banda en preparación a su show del sábado 16 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El descargo de la maquilladora con Monsieur Periné

“Me cancelan un día antes, sin ninguna justificación, preparé junto con mi Compañera un trabajo precioso para un artista colombiana, Llore toda la tarde, pero entendí que si el universo no quiere que sea este año, bueno será el próximo”, expresó @Ladanyrobert en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, el hecho que desató su enojo fue la compensación que la banda le habría ofrecido tras la cancelación.

“Cuando te cancelan un trabajo profesional para un artista de Lollapalooza un día antes (pasándose por la raja todo tu trabajo) y te quieren compensar con una pulsera, así se responde”, publicó en un registro viral seguido por audios que le habría enviado a la banda.

En los registros la artista rechazó la entrada a Lollapalooza Chile, explicando el problema que le genera la situación: “No me voy a ir a humillar por una pulsera que ni me interesa, no me gusta ningún artista”.

En esta misma línea, la joven enfatizó en la pérdida monetaria que implicó la cancelación, debido a que canceló a otras clientas para atender a la banda.

Revisa aquí el video:

