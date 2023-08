“Te vas a terminar yendo”: La advertencia de Coni a Pincoya tras altercado con Lucas en Gran Hermano

Luego de la fuerte arremetida de Lucas Crespo contra Jennifer Galvarini, Constanza Capelli intervino y sostuvo una honesta conversación con su amiga para conversar en torno al altercado.

Fue la noche de este domingo cuando el jugador tomó la palabra y lanzó duros epítetos a Pincoya, quien no se quedó de brazos cruzados y también decidió replicar con frases de grueso calibre.

“Es él el que muestra una careta”

En ese sentido, instantes después del tenso momento, la bailarina se sentó a conversar con la oriunda de Chiloé para hablar en torno a lo ocurrido, asegurando que no debía cambiar su personalidad para hacer frente a la actitud de Crespo.

“Tranquila Pincoya. Yo necesito que tú estés más tranquila... Discutamos pero cuando tengamos que hacerlo.”, dijo Coni a Pincoya. “No caigas en decirle ‘no se te para’ y todas esas hueás. No caigas. Pero sigamos siendo nosotras. Nosotras somos así, es él el que muestra una careta“, expresó.

La advertencia de Coni a Pincoya

“Necesito que tú también te controles, hay maneras de hablar. No le puedo exigir al otro hueón si tú también andas diciendo hueás tan fuertes”. dijo también, frente a lo que Galvarini respondió diciendo que “no me voy a quedar callada”.

En ese sentido, Constanza solicitó que “bajara un cambio”, asegurando que eran menos número, en comparación al otro grupo. “Hay que mantenerse de una línea. No me voy a someter a una guerra de 10 contra 2. No me voy a someter. Me voy a quedar callada“, aseveró.

Finalmente, Capelli dijo a Pincoya que “que estar en una guerra así, de este nivel tan bajo, no me voy a someter“. “Soy la misma y voy a salir siendo la misma. Bájale 3 cambios, no resopndas. Responde a tú nivel. Te vas a terminar yendo“, concluyó su intervención.

Síguenos en