Ex Talento Chileno que emocionó a Vodanovic habló de su presente: “Tengo conciencia de mi enfermedad”

Tras su participación en Got Talent Chile, Luis Véliz retornó a un programa de televisión tras deleitar al público el año 2010 en Talento Chileno, mostrando su increíble habilidad para convertirse en tenor.

Sin embargo, tras un largo periodo alejado de las cámaras, el joven oriundo de Calama volvió para mostrar que su voz de tenor lírico sigue intacta, explicando a qué se debió su larga ausencia de los escenarios.

El presente de Luis Véliz tras Talento Chileno

En una entrevista con LUN, el cantante explicó qué sucedió tras hacerse conocido en 2010, señalando que viajó a Santiago para estudiar música el 2013, pero que fue diagnosticado con un trastorno paranoico de la personalidad y depresión endógena, teniendo que volver a su ciudad natal.

“Eso fue crucial en mi vida y no pude terminar mis estudios en Santiago. Ahora trato de llevar una vida lo más sana posible, pero siendo funcional y me esmero por estar así“, confesó Luis Véliz.

“Estuve dos años sanándome y en ese período aprendí que me gusta la pintura. Lo que rescato de todos esos años de terapia es que me han dicho que tengo mucha conciencia de mi enfermedad y no dejo que me domine”, agregó el tenor lírico.

Sobre su vida actual, Luis Véliz retomó sus estudios de música en la Universidad de Antofagasta, pero debió congelar por problemas monetarios. No obstante, el joven pretende seguir estudiando y vivir de la música.

“Busco refugio en la música porque es lo que me da vida“, cerró el tenor oriundo de Calama.

Síguenos en