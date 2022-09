Tensiones en la previa de Daddy Yankee: Piden que ticket del martes sea válido para segundo show

Los incidentes fueron protagonistas en el primero de los show de Daddy Yankee en Chile. No obstante, sus fanáticos llegaron nuevamente en masa desde muy temprano este miércoles para el segundo de sus conciertos. Es en ese contexto que se han presentado nuevos reclamos. Desde personas que fueron al baño y no las dejaron reingresar a la fila, a asistentes que no pudieron entrar el martes y desean que su ticket sea válido para esta jornada.