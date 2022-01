Con muchas sorpresas se vivió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef. La primera de ellas fue que los equipos azul, rojo y verde, tendrían que completar su primer desafío sin la ayuda de sus chef. Cada uno debió elegir a un líder entre sus compañeros, responsable de suplir los roles de Carolina “China” Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota, respectivamente.

Los líderes entonces tuvieron que crear el menú y dirigir al resto. En el caso de los verdes, quien asumió dicha labor fue Pamela Díaz, en el equipo rojo fue Miguelito, y finalmente Kurt Carrera hizo lo mismo en los azules.

Pero otra dificultad saltó a la luz tras esta nueva regla, y es que solo cuatro personas integran el equipo azul a diferencia de los demás, por tanto en esta competencia, solo serían tres los responsables de cocinar. Lo anterior, considerando que Joche estuvo ausente.

Ahí se destapó una nueva sorpresa: Daniela Aránguiz decidió cambiarse de grupo, pasando del verde al azul. Según argumentó, esta decisión fue “por mi salud mental y la de mis compañeros. Somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte”, añadiendo que “acá yo vengo a cocinar porque quiero ganar”.

“No quiero más polémicas”, sentenció, haciendo presuntamente alusión a las discusiones que mantuvo anteriormente con su compañera Perla Ilich, quien no se quedó callada en esta instancia. De hecho, le pidió a Aránguiz que le dijera “las cosas a la cara”.

Luego de ese tenso momento, Ennio Carota entregó su impresión sobre esta noticia, mostrándose molesto con Daniela. “Me parece bastante raro, porque me dices te quiero pero ya vienes vestida de azul (…) Me hubiera gustado que antes que te pusieras la camiseta azul, me hubieras hablado y puesto al tanto de lo que ocurría en el equipo, para ver si había alguna forma de solucionarlo”, expresó el chef.

Una vez hablado el tema, dieron paso a la prueba que debió ser degustada por otros maestros de cocina. Fue así como los rojos ganaron con su entrada Picardía del sur, un fondo Valdiviano y el postre Dulce cordillera.

Al saberse este resultado, Perla Ilich, quien por la situación con Daniela había salido del estudio, pidió la palabra para pedirle perdón a sus compañeros y anunciar su determinación de renunciar al programa culinario “por mi tranquilidad”, explicó. “Hoy día no me equivoqué, no voy a pedir disculpas a excepción de Sergi, China y Ennio, que son chefs maravillosos”, sentenció.

Así se dio paso al segundo desafío, que se basó en la preparación de empanadas de pino, mariscos y una vegetariana. La prueba la ganaron los azules, por lo que el eliminado fue un participante del grupo verde. Por tanto, la noche de este viernes, los liderados por Ennio Carota sufrieron dos bajas.

La decisión quedó en manos de Pamela Díaz y ella informó que el nuevo eliminado del programa era Leo Méndez, quien recién el jueves se había sumado a las filas de esta cocina tras un repechaje.