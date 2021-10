Tensos momentos se vivieron en el último capítulo emitido de El Discípulo del Chef, el exitoso programa culinario de Chilevisión que ya comenzó su recta final.

Solo 11 participantes quedan, luego que la actriz nacional Patricia López fuera eliminada de la competencia, no sin antes dejar un sabor amargo en una de sus compañeras.

Se trata de la madre de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo, con quien hizo dupla en la competencia de inmunidad y en la prueba de eliminación.

Ambas participantes no lograron llegar a un acuerdo con la preparación de su plato, sintiendo gran inconformidad con su desarrollo en las cocinas.

Primero, se cuestionaron haber elegido la preparación, un bœuf bourguignon con arroz. “Tu dijiste que sabías hacerlo”, emplazó la Tía Jaque a Patty.

“Yo hubiera hecho mousse”, añadió la progenitora del jugador del Inter de Milán, quien manifestó que la intérprete es “media mandona”.

“Me pasó algo bien particular con ella. Con ella me salió por otro lado que ‘yo lo hago’, ‘yo lo hago’ y dije ‘ya, que lo haga’. Hay que saber escuchar. Eso es. Quizás me tendría que haber impuesto más”, hizo un mea culpa.

En esa línea, la mamá del King no quedó convencida con el arroz que preparó durante el duelo de eliminación, por lo que advirtió a su compañera que “no me arriesgaría con el arroz, pero bueno, aquí hoy día haz mandado tú”.

López, quien finalmente fue la eliminada del episodio, argumentó que no conocía bien la receta y declaró que hubiese preferido cocinar profiteroles.