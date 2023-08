“No me toques nunca más”: El último tenso cruce de Trini con Pincoya tras ser eliminada de la casa

Este domingo se vivió una tensa gala de eliminación en Gran Hermano Chile, que terminó con la salida de Trinidad Cerda por una amplia mayoría de votos respecto a Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

La tripulante de cabina abandonó la casa más famosa del mundo con un 94%, superando el récord establecido la semana pasada por Viviana Acevedo (93%).

Sin embargo, el episodio también estuvo marcado por un tenso cruce entre Jennifer y Lucas Crespo, luego que este último pidiera la palabra para lanzar una serie de críticas y descalificativos en contra de la oriunda de Chiloé.

¡TRINIDAD ES LA JUGADORA ELIMINADA! 😱🔥 El público tomó una decisión y en esta oportunidad decidió con el 94,00% de los votos que la octava jugadora eliminada de la casa de #GranHermanoCHV es Trinidad 😰 ¿Esperabas este resultado? 👀 pic.twitter.com/7TIw7jLApm — Gran Hermano Chile (@GranHermanoChl) August 14, 2023

La despedida de Trinidad Cerda

Luego de conocer el resultado, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, conductores del reality show, le preguntaron a Trinidad sobre sus primeras impresiones.

“Es como surreal, no creo que me vaya a ir, ha pasado mucho. Estoy tranquila, los quiero demasiado. Cometí un error cuando entré y fue pensar que había encontrado a una amiga, y en verdad encontré a varios más”, señaló Cerda, sin contabilizar a Coni y Jennifer.

Pese a la eliminación, la joven reconoció ante las cámaras que “estoy feliz con lo que hice acá, estoy contenta y tengo el corazón lleno. Les cociné a todos, abrí el corazón, me reí a carcajadas, no me dejaron dormir pero eso no importa”.

“Estoy feliz y asustada, porque no sé qué hay detrás de esa puerta, no tengo idea qué va a pasar ahora. Tengo un presentimiento y es que todo va a estar bien, mucha paciencia y garra para los chiquillos. Me voy con toda la esperanza y la fe, escuchando al corazón”, cerró.

Trini a Jennifer: “No me toques nunca más, asquerosa”

La tensión creció cuando los animadores del espacio se despidieron de los jugadores, y Trinidad decidió enfrentar a Pincoya que se encontraba celebrando una nueva salvación del público.

“No me toques, no me toques nunca más, guarén… asquerosa”, señaló la actriz, a lo que la chilota respondió “pero se quedó acá la guarén”.

Posteriormente, Galvarini arremetió recordando el paso de Sebastián Ramírez por el reality show. “Y tú, hay que el amor y le querías quitar el novio a tu amiga, hueo… cochina“, señaló.

“Mala persona, ándate nomás, parece que la manada se está desarmando, la gente ve todo. Mala amiga, mala persona”, remató.

