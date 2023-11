Teoría de Pincoya por polémica de Radio GH desató ola de memes en redes: “Guerra civil en Chiloé”

La jugadora de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, nuevamente se opuso a participar de Radio GH tras una polémica primera edición en que acusó haber sido excluida por sus compañeros de encierro.

Para este nuevo episodio, las personas designadas por la producción fueron Jennifer, Sebastián, Jorge, Skar, Francisco y Fernando. Sin embargo, la oriunda de Chiloé se negó rotundamente.

“No participaré”, afirmó evidentemente molesta, y luego se trasladó hasta su habitación donde dijo una curiosa teoría que desató una serie de comentarios en redes sociales.

La teoría de Pincoya por Radio GH

Todo ocurrió cuando Francisco Arenas ingresó a la pieza de Galvarini para pedirle una explicación sobre lo ocurrido, pero ella lo frenó en seco antes de decir cualquier palabra: “Con todo el amor que te tengo, no te metas, déjame a mí solita”.

“Yo no soy una h… arrastrada, ¿tú sabes por qué pusieron ahora lo de la radio? Porque los h… de allá donde vivo, toda mi gente, tiene que haber dejado la c…“, teorizó la jugadora.

Ante esto, la chilota continuó diciendo que “yo ahora no voy a ir, porque soy india para mis h…, a mí me humillan una vez y cagaron”.

“Si me tengo que ir de acá, me voy con la frente en alto, papi. Yo no voy a arrastrarme con nadie para que me quede, me voy digna”, añadió después.

Comentarios en redes sociales

Los dichos de Jennifer no pasaron desapercibidos para los seguidores del reality show, ya que a través de redes sociales festinaron la teoría a punta de memes y divertidos comentarios.

“Pescadores de Chiloé destruyen bote”, “marcha en apoyo a Pincoya”, “guerra civil en Chiloé” y “segundo estallido social”, fueron parte de las reacciones.

Mira algunas publicaciones acá:

La pincoya jura que provocó el segundo estallido social porque no dejaron que sea locutora, ya bajenla de la nube por favor #GranConstanzapic.twitter.com/NpCLW8qxzr — ᵣₒ. 🌱 (@flowerdk__) November 3, 2023

#GranConstanza #ReinasBellas #distrito12 Urgente: pescadores de chiloé destruyen bote, porque pincoya no participó en radio de GH y porque le ofrecieron alfajor en vez de pijamada pic.twitter.com/Me0MEBpU77 — Conycentrica (@conistasgh) November 3, 2023

Las primeras imágenes de la marcha en apoyo a Pincoya por no haber participado en la RADIO GH #GranConstanza #LaResistenciaCapelli pic.twitter.com/uFe6yBaYZZ — #GranConstanza 💕 Kathy 💕 (@KatieFernndez1) November 3, 2023

la gente dejando la cagá porque la pincoya no estuvo en la radio: #GranConstanza pic.twitter.com/nDUXKIIZq6 — 𝙨𝙤𝙥𝙝𝙞𝙖⁷ (@minisxphi) November 3, 2023

Chiloe según pincoya después de que no estuvo en la radio#granhermanoChv #GranConstanza #LaResistencialulo pic.twitter.com/r496NRBC8v — El único grande 🇨🇱🏁 (@ElunicoBn) November 3, 2023

Imágenes de la guerra civil en Chiloé porque la Pincoya no participó en l radio de #GranHermanoCVH #GranConstanza pic.twitter.com/MqGXIzuJG0 — Telebot (@sebalitio) November 3, 2023

Lo que la Pincoya cree que pasó en Chiloé porque no participó en el juego de la radio#GranConstanza pic.twitter.com/heuHNlcoDM — Rodrigo HL (@rodherlobsf) November 3, 2023

Marcha en apoyo a Pincoya para que sea locutora de GH radio. Siguen llegando imágenes, las calles de Ancud se llenaron de personas en contra de GH, todos son seguidores de la participante oriunda de la isla #GranConstanza #LaResistenciaCapelli pic.twitter.com/suRAXojYsi — #GranConstanza 💕 Kathy 💕 (@KatieFernndez1) November 3, 2023

