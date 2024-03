Teresa Marinovic volvió al round con Naya Fácil: “No representa a la mujer chilena”

Teresa Marinovic saltó a la palestra en los últimos días luego de tachar de “cuma” el piscinazo que realizó Naya Fácil como embajadora de Viña 2024. Palabras que fueron respondidas por la influencer y que ahora, nuevamente, fueron aclaradas por la ex constituyente.

La columnista indicó a Publimetro que la defensa de Naya se basa, en términos simples, en una victimización.

“Su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto, y esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases”, comenzó aclarando.

“Basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena. Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada, pero que no se escude en su origen social”, continuó.

Sumado a lo anterior, Marinovic ejemplificó su argumento con que “una de las mujeres más elegantes que yo conozco, vive en una población, en un sector rural de nuestro país”.

“Hay que empezar a recuperar el respeto y a decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste”, cerró.

La respuesta de Naya Fácil

Por otro lado, cabe recordar que la influencer ya se había referido a este tema, asegurando que “rotear es de cumas”.

De hecho, en ese momento la joven se encargó de compartir otra publicación, donde acusaban a la ex constituyente de meterse en la relación de una amiga. Una aseveración a la que no se ha referido Marinovic.

