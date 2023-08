“Me desvanecí y me desmayé”: Teresita Reyes contó detalles de su dolorosa caída que terminó en una seria fractura

A través de redes sociales, Teresita Reyes sorprendió esta semana al publicar un video en el que mostró cómo quedó su brazo luego de sufrir una dolorosa fractura.

“Nunca había sentido tanto dolor. Jamás me había fracturado”, expresó en Instagram, donde también dio cuenta de cómo la ayudaban con las tareas domésticas ahora que no puede utilizar su articulación.

Tras la preocupación que generó, la actriz conversó con Las Últimas Noticias y ahondó en lo ocurrido, explicando también cómo ocurrió el accidente.

“Había terminado de grabar un reel y estaba subiendo la escalera cuando mi hija me dice que no me vaya, porque falta algo de la grabación. Iba con las manos llenas, ron ropa y una caja de maquillaje”, comenzó relatando.

Teresita Reyes: “Caí de una forma terrible”

“Se me ocurrió bajar los escalones a lo Michael Jakcon, es decir, de espalda. No me di vuelta para mirar las escaleras, muy chora yo. Había alcanzado a subir tres o cuatro escalones y por supuesto pisé mal porque no estaba mirando y me caí de una forma terrible“, añadió.

Según relató al medio, el incidente ocurrió hace una semana en su casa ubicada en el Cajón del Maipo, y calificó el dolor como uno de los más grandes que ha experimentado.

“Me desvanecí y me desmayé”

“Me desvanecí, me desmayé unos segundos. Yo he tenido cesáreas, cirugías, pero jamás he sentido este dolor. No es por quejarme, yo parí a cuatro cabros pero esto fue horrible”, describió.

Tras la caída, contó, su hija llamó a una ambulancia y casi de inmediato le dijeron que se trataba de una fractura, por lo que la llevaron a una clínica. “Olvídate lo que fue el viaje en ambulancia con los hoyos y cosas que hay en las calles“, concluyó.

