Teresita Reyes defiende y reivindica sus canas tras críticas a su look: “Me siento súper cómoda”

Un especial recado reivindicando sus canas fue el que dejó Teresita Reyes en sus redes sociales, luego de recibir críticas y “sugerencias” en torno al color de su cabello.

Todo después de que la actriz apareciera en un programa de televisión sin ellas, por lo que los internautas fueron en masa a preguntarle el por qué había optado por dejar su cabellera sin tintura.

“Oye, quiero aclarar una cosita, yo no me he teñido las canas, ese fue un programa“, partió aclarando la artista en un breve video que publicó en Instagram.

A continuación, Reyes hizo una tajante reflexión que sacó aplausos entre sus seguidores. Sobre todo, entre los de edad más avanzada: “Muchas de ustedes me dicen que me tiña, que me voy a ver más linda, más joven… Yo creo que las canas están un poquito estigmatizadas“.

“Las viejas con canas o sin canas seguimos siendo viejas”, agregó. “Yo hasta ahora me siento súper cómoda sin estar pendientes de las canas”, lanzó para frenar los comentarios sobre su aspecto.

El video, por supuesto, obtuvo una buena recepción y diversos usuarios aplaudieron la interpelación. “Teresita, yo a consecuencia de la pandemia tomé la decisión de no teñirme más y estoy feliz con mis canas. Tengo 79 años y me siento regia así” y “yo me dejé las canas a los 50 y estoy muy orgullosa de ellas. ¡Una liberación!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidoras a la actriz.