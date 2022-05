“Yo sigo en duelo”: Teresita Reyes rompió en llanto al recordar a su fallecido esposo en Pero con Respeto

La actriz nacional Teresita Reyes fue la invitada del reciente capítulo de Pero con respeto, donde protagonizó un emotivo momento luego de recordar a su fallecido esposo, Jorge Giacamanuno.

En medio de la conversación, Julio César Rodríguez, conductor del programa de Chilevisión, preguntó “¿cómo ha sido la vida sin él en estos últimos años?”, a lo cual la intérprete de 72 años se tomó unos segundos para responder.

“Ha sido súper difícil. Es que yo lo sigo queriendo a este hombre. Fíjate que fui a mi psiquiatra, porque me hago terapia, y le decía: ‘Yo creo que estoy así porque estoy en duelo’”, señaló visiblemente emocionada.

En ese sentido, Reyes reconoció: “Yo sigo en duelo, por él, de repente por el trabajo, porque se fue mi hija a Brasil y me sentí abandonada”. En ese instante, se tomó una pausa para tomar un vaso de agua para continuar con su relato.

“Es difícil hablar, no pensé que iba a ser tan duro. Hubo un tiempo en que estaba bien, tranquila… pensaba en que me quedaba tanto por hacer con él, viajar, pasarlo bien después de trabajar tanto. Y se le ocurrió irse, y me dejó sola, teniendo cuatro cabros, tres nietos, no es lo mismo”, agregó.

Posteriormente, Julio César le preguntó si ha pensado en irse del Cajón del Maipo, lugar donde vive actualmente y que compartió junto a su marido. “Lo he pensado mil veces, pero algo me detiene. Esa casa la hicimos…”, alcanzó a decir antes de romper en llanto.

Ante esto, el animador la contuvo para levantarle el ánimo. “Esa es una casa que hicimos a pulso entre Jorge y yo, la compramos tres meses antes de casarnos”, añadió la artista.

Revisa las declaraciones pinchando aquí.