La actriz nacional Teresita Reyes sorprendió a sus más de 124 mil seguidores en Instagram, luego de mostrar un renovado cambio de look donde luce sus canas a sus 72 años.

A través de un video, la intérprete mostró cómo fue el proceso de este nuevo estilo en su cabello. “Chiquillas, este es el principio y después vamos a ver el final”, partió diciendo en el registro, para luego exponer su renovado corte.

“¿Les gustan las canas ahora? Gracias Marcia Aguilera (estilista), quedé regia!”, señaló Reyes en la publicación que ya cuenta con más de dos mil “me gusta” y varios comentarios de usuarios que aplaudieron esta decisión.

“Me encantó”, “Qué rico y genial es atreverse”, “estupenda” y “hermosa”, fueron fueron parte de las opiniones que dejaron algunos de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresita Reyes (@terereyesactriz)

Lee también: Gabriel Peralta habla de las técnicas para hacer dormir a su guagua: “Tengo que poner 10 alarmas”

Por otra parte, la artista alertó hace unos días a su fanaticada tras revelar detalles de una enfermedad que padece hace 30 años. Según indicó, tiene un hongo en el dedo gordo del pieque jamás se lo pudo tratar.

“Fui a 100 mil dermatólogos, me puse 100 mil cremas, me limé la uña un millón de veces, me puse la laca, todo lo que ustedes quieran y no me resultó”, declaró Teresita, y agregó “ayer se me ocurrió la brillante idea de llamar a la podóloga y llegó hoy. ¡Olvídate mis piececitos”.

Finalmente, cerró su relato diciendo “me dijo que seguramente ella me iba a sacar ese hongo, pero por lo menos mi pie está hermoso y me puse chalas, ¡por primera vez en mi vida me puse chalas!“.