Teresita Reyes marcó tajante postura tras querella de Cristián Campos

Teresita Reyes compartió su opinión frente a la polémica que envuelve a la querella que fue interpuesta contra el famoso actor Cristián Campos, esto tras ser acusado de presunto abuso sexual por Raffaella di Girolamo.

Ante esto, ella marcó tajantemente su postura, puesto que aseguró que posee una estrecha relación con ambas familias. De hecho, admitió que se trata de algo complicado para ella.

Además, se tomó un espacio para referirse a los comentarios que el tema ha generado en redes sociales.

Incluso, cuestionó a quienes manifiestan sus posturas de forma virtual y sin revelar su identidad.

La posición de Teresita Reyes

“En las redes sociales están acostumbrados a opinar de todo, porque hay un anonimato”, comenzó diciendo Teresita Reyes en el programa Todo va a estar bien, donde fue consultada sobre la polémica de Cristián Campos.

“Entonces tú puedes tirar la mi… que quieras, pero no toda la gente es así, la mayoría de la gente es súper respetuosa (…) Es un problema que tiene que resolverse en otras instancias. Si yo hablo o no, da lo mismo“, aseguró.

“No voy a hablar sobre el tema, no quiero referirme a un tema tan complicado y delicado que hay que dejarlo a la justicia. Uno no puede empezar a tirar mi… con ventilador”, cerró.

