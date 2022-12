“Estoy aterrorizada”: El duro testimonio de Adriana Barrientos tras ser víctima de una presunta amenaza de muerte

Este viernes, Adriana Barrientos reveló que fue amenazada de muerte a través de una llamada telefónica que recibió mientras estaba en plena reunión de pauta con el equipo del programa de televisión que conduce.

Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, donde explicó el origen de la llamada y contó sobre el sujeto que, presuntamente, trabaja con Arcángel y que la tiene “aterrorizada”, según contó en exclusiva a CHV Noticias.

Todo surgió a raíz de un acuerdo que concretó La Leona con un hombre de iniciales C.M., que consistió en la publicación de una serie de posteos en redes sociales para promocionar los conciertos del reggaetonero en Santiago, a cambio de una remuneración y entradas para el recital.

Cuando Barrientos cumplió con lo requerido y solicitó su parte del trato, el sujeto, de acuerdo con la modelo, se desentendió y dijo que “no iba a cumplir con el trato” y que le entregaría entradas con una ubicación distinta a la pactada.

En la plataforma, la panelista también exhibió distintos audios que dan cuenta de los insultos que recibió por parte de esta persona. “No empecís con tus h…, (…) Estoy ocupado en este momento, no empecí con la h… de la boleta, si aquí no se le paga a nadie”, dice uno de ellos.

En respuesta, y antes de las serias amenazas que recibió posteriormente y que se detallarán a continuación, Adriana le advirtió que “no le falte el respeto y que se ubique”, indicándole que “le baje el tonito”.

“Me mandaría a matar con narcotraficantes”

Horas después, Adriana Barrientos se encontraba en una reunión con su equipo de trabajo cuando recibe una llamada que la dejó atónita y que, horas después, la tenía ingresando una denuncia ante Carabineros.

“Cuando hoy cobré el canje que habíamos hecho por publicidad, él reaccionó de muy mala forma y terminó por llamarme frente a mis compañeros. Estábamos en pauta, me llamó por WhatsApp y me dijo que me mandaría a matar con narcotraficantes“, detalló en conversación con CHV Noticias.

Posterior a ello, la animadora cuenta que debió grabar el programa de televisión en el que participa, quedando “todos nerviosos” bajo un ambiente “terrible”, según contó.

Esto, que ocurrió alrededor de las 13:30 horas, tuvo como consecuencia una denuncia que entabló cerca de las 16:30 en Carabineros. “Quedé tranquila. Lo mismo con hacerlo público, porque tengo mucho miedo“, sostiene La Leona.

“Es conocido en los noticieros que, por dinero, hoy matan a cualquiera y, lamentablemente, me vinculé por error con esta persona que estoy segura que hace lo que dice, porque tiene los contactos”, advierte sobre la amenaza.

Finalmente, la panelista de televisión explicó que, tras la constancia, Fiscalía dispuso protección policial para resguardar su integridad. “Tengo una ronda de Carabineros en mi casa y en el trabajo, es lo que pudo hacer la fiscal”, explicó. CHV Noticias, asimismo, contactó a la institución para obtener mayor información pero, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Revisa las historias de Adriana a continuación: