“Es horrible leer tanta gordofobia, clasismo y xenofobia”: El mensaje de concursante de The Voice Chile

Todo Cambia, de Mercedes Sosa, fue la canción que Thaís Olivera eligió para su presentación en los cuartos de final de The Voice Chile, la noche del lunes.

Pese a que su interpretación del clásico del folclore latinoamericano fue ovacionada por el público del programa de talentos de Chilevisión, finalmente fue la elegida por Cami para abandonar el programa.

Valeria Fernández, con The Only That Got Away (Katy Perry), y Roberto Lobos, con Digan lo que Digan (Raphael), fueron los otros competidores que se lucieron representando al team de la coach.

Pese a que Olivera puso fin a su participación en el show, no se fue sin enviar un comentado mensaje que también fue respaldado en redes sociales: “Cuando llegué, no pensé que iban a girar su silla. El haber vivido este proceso sin ninguna expectativa es lo más maravilloso que me ha pasado“.

“Desde la última participación, he recibido mucho odio por hechos que se escapan de mis manos”, comentó, aludiendo a que ella fue una de las cantantes que pasó de ronda y dejó en el camino a Nicolás Ruiz, uno de los más queridos del programa.

Junto a esto, Olivera agregó “no me voy a victimizar ni nada, solo quiero hacer un llamado a que cambiemos la forma en que nos referimos al resto, porque no saben todo lo que hacemos nosotros por estar aquí, por dar lo mejor que podemos”.

“Es horrible leer tanta gordofobia, clasismo y xenofobia”, lamentó.

Es por lo anterior que destacó que “es hora de reflexionar y los invito, respetuosamente, a hacerlo. Porque acá solo hay gente que viene a cantar y a compartir lo que tanto ama”.

“Cambiemos nuestra mentalidad, nuestra Constitución, todo, cambiemos todo”, concluyó.

Así reaccionaros en redes sociales:

Thaís, tu voz es preciosa, tremenda, eres una virtuosa de la musica, no llegaste a la final x q el Folclore no es comercial para el programa.

A Chile le falta + de tu musica niña hermosa ❤️❤️#TheVoiceCHV pic.twitter.com/E8aBcsU9Ex — Verónica (@EowynHD_pb) July 26, 2022

Thais es una niña muy talentosa, humilde y sincera respeten , empatía #TheVoiceCHV — Carolina (@carolatouche) July 26, 2022

Escuchen lo que dice la thais wn, todo el odio que recibió por algo que no pasa por sus manos, reflexionen #TheVoiceCHV — Daary🌼 (@vteloirad) July 26, 2022

Thais diciendo verdades. Tanta mierda que dice la gente y es un programa donde todos tienen talento. Aprendan qls #TheVoiceCHV — Anthony Campos Linarez✈️ (@AnthonyJCL18) July 26, 2022