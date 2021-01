Thalía y su familia viven momentos de angustia tras conocer los maltratos que recibía su abuela de 103 años, Eva Mange Marquez, en una casa de reposo.

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables“, escribió este lunes la cantante en Instagram.

En la misma publicación, la intérprete adelantó que “por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella”.

Por su parte, la hermana de Thalía, la actriz Laura Zapata, también se sumó a las acusaciones y detalló que su abuela tiene nueve escaras, también conocidas como úlceras de presión, producto de los malos tratos.

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito”, explicó. “No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables“, dijo a través de Twitter.

