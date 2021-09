El huracán Ida ha causado estragos en Estados Unidos. Zonas como Luisiana y Alabama fueron algunos de los primeros lugares afectados por su paso, a los que posteriormente se sumaron Nueva York y Nueva Jersey y alguien que registró cómo se vivió fue Thalía.

La cantante mexicana utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cómo quedó su mansión por las tormentas en Nueva York. Según se pudo ver, la lluvia logró filtrarse, mojando parte de su vivienda y los artefactos que tiene en ella.

Junto a una serie de videos capturados mientras recorría su lujoso hogar, Thalía expresó: “Oh my god, guys! Mi casa se inundó, se está inundando”.

Tras esto, y mientras seguía mostrándole a sus seguidores cómo lucía todo, la también actriz expresó: “Mi casa, my home, what?”.

En el recorrido que hizo por su mansión, Thalía mostró que el agua llegó hasta su gimnasio, mojando los artefactos. Fue en ese momento cuando la cantante aprovechó de decir: “Neta, no. Saben ese sonido de no, no, no”. Con esa frase hizo referencia a la canción que se usa en redes sociales en momentos de “tragedias”.

La artista, notoriamente sorprendida por esto, explicó que “me da risa de la fucking angustia, guys”. La preocupación aumentó cuando se percató que el agua sumaba casi tres centímetros de altura.

Los problemas para la intérprete latina estaban lejos de terminar. En medio de su recorrido, pudo ver que artefactos eléctricos enchufados también estaban mojados, lo que podía desatar un cortocircuito. “¿Qué está pasando en mi casa? No no no, esto va a explotar”, expresó, advirtiendo a sus hijos para que no se acercaran por el peligro.

“Dios tiene el control”

Tiempo después de esto, Thalía fue a recostarse y, más calmada, reflexionó sobre lo que sucedió. “Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando“, comentó en un video.

Además de eso, aseguró que lo importante ahora era “abrazar el problema y no pelearlo, Dios sabe para qué”.

En las historias que la cantante publicó en sus redes sociales sobre este suceso, y también a modo de broma, dejó stickers aludiendo a Titanic. Por aquello, finalizó su relato señalando que Leonardo DiCaprio llegaría a salvarla.