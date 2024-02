Thalía confirmó que fue diagnosticada con extraño trastorno: “Estoy traumada”

Thalía encendió la preocupación de sus seguidores en redes sociales luego de que revelara que padece de un extraño trastorno. Se trata de la “disgeusia“, una condición que compromete sus sentidos gustativos, por lo que tiene varias molestias.

De hecho, en el video que compartió a través de su cuenta de TikTok entregó más detalles de lo que le dijeron los médicos, quienes confirmaron este trastorno. Incluso, ella indicó que está “traumada” con todo lo que está viviendo.

Disgeusia: El trastorno de Thalía

“Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo“, comentó a través de un video en TikTok.

“De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto”, agregó a su relato.

Además, indicó algunos detalles de cómo es vivir con dicho trastorno: “Cuando como todo me sabe, pero después de que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 24/7“, indicó.

¿Desde cuándo lo padece?

“Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada, pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual“, reveló.

Finalmente, en el video hizo una petición a comentarle más detalle sobre lo que está viviendo: “Por favor, díganme quién tiene aquí disgeusia, dime, porque quiero entender más“, cerró.

Revisa la publicación en TikTok:

