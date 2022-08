Thati Lira rompe el silencio y aclara en qué está con Mauricio Isla: “Nos gustamos demasiado”

La bailarina brasileña Thati Lira se refirió al supuesto reencuentro que tuvo con el futbolista de Universidad Católica Mauricio Isla, con quien presuntamente terminó su relación hace varias semanas.

Tras varias especulaciones y rumores, la influencer rompió el silencio y aclaró si efectivamente volvió con el seleccionado nacional, que la semana pasada le envió un cariñoso saludo de cumpleaños.

En entrevista con Publimetro, la artista fue consultada directamente si está pololeando con el Huaso, a lo que contestó: “Lo que pasa es que no sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y el a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos”.

A esto, Lira agregó que “no hay nombres (en la relación), nos respetamos y nos gustamos demasiado. Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos’, no es eso”.

“Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile, con toda la información que tiene. (…) Yo estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo”, agregó.

¿Thati Lira celosa?

Además, la bailarina señaló que efectivamente lo pasó mal durante la separación, señalando que “por cualquier motivo que sea, nunca es feliz”, aunque no quiso precisar por qué se dio la ruptura.

“No sé, cosas de la vida, vamos a ver qué va a pasar, vamos a vivir”, añadió.

Sobre los rumores de que esto se dio por celos de su parte, la carioca afirmó que “la gente dice tantas cosas, me dicen que no me defiendo y no tengo de qué defenderme. Me hace mucho ruido que en este momento que me esta yendo muy bien en mi trabajo gracias a Dios que empiecen a meter eso en la cabeza de la gente”.

También, confesó que no conoce personalmente a Gala, ex pareja y madre de la hija de Isla, y que solamente compartió con ella en 2020 durante un programa de baile. “La veía por los pasillos, no la conocía, ni si quiera soñaba con conocer a Mauricio y después nunca más la vi”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⋆ 𝑻𝒉𝒂𝒕𝒊 𝑳𝒊𝒓𝒂 ⋆ 🇧🇷 (@thati_lira)

Su amor por Isla

Finalmente, Lira describió cuáles son los aspectos que más le atraen del bicampeón de América. “Su sencillez, es una persona muy humilde, muy noble, muy cariñoso, es un padre excelente, me llama mucho la atención su forma de ser como padre, porque de verdad es muy preocupado”, indicó.

Pero no se quedó ahí, ya que sostuvo que “tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Nos llevamos muy bien. Es una persona muy divertida, nada es aburrido entre nosotros”.