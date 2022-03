Paramount+ Latinoamérica reveló el avance avance oficial de The First Lady, que se estrenará el 18 de abril. El nuevo drama está protagonizado por la ganadora del Oscar, Emmy y Tony, Viola Davis, (Ma Rainey’s Black Bottom), interpretando a la ex primera dama Michelle Obama; la nominada al Oscar y al Emmy, Michelle Pfeiffer, (French Exit) como Betty Ford; y la ganadora del Emmy y el premio Screen Actors Guild, Gillian Anderson, (The Crown) como Eleanor Roosevelt.

Producida para Showtime por Lionsgate Television, la serie de 10 episodios, creada por Aaron Cooley, cuenta con la producción ejecutiva de la ganadora del Oscar Cathy Schulman (Crash), quien también se desempeña como showrunner, y la ganadora del Oscar y el Emmy, Susanne Bier (The Undoing), quien es productora ejecutiva y dirige toda la primera temporada.

The First Lady es una reformulación reveladora del liderazgo estadounidense, contada a través del punto de vista de las mujeres desde el corazón de la Casa Blanca. En el Ala Este del gobierno, muchas de las decisiones más impactantes que cambiaron la historia del mundo se han sido escondido a simple vista, tomadas por las primeras damas carismáticas, complejas y dinámicas.

La serie abrirá el telón de la vida personal y política de tres mujeres únicas y enigmáticas y sus familias, siguiendo sus viajes a Washington, sumergiéndose en su pasado y siguiéndolas más allá de la Casa Blanca hasta sus mejores momentos. A través de historias entrelazadas tan íntimas que es como si las paredes de la histórico lugar estuvieran hablando. En cuanto a la primera temporada, está enfocada en las esclarecedoras vidas de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt.

La serie también está protagonizada por Kiefer Sutherland (24) como el presidente Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart (Wander) como el presidente Gerald Ford, Dakota Fanning (The Alienist) como Susan Elizabeth Ford, Regina Taylor (I’ll Fly Away) como la mama de Michelle Robinson Obama, Marian Shields Robinson, Lily Rabe (American Horror Story) como Lorena “Hick” Hickok y Jayme Lawson (Batman) como la joven Michelle Obama.

Otras estrellas invitadas incluyen a OT Fagbenle (The Handmaid’s Tale) como el presidente Barack Obama, Judy Greer (KIDDING) como Nancy Howe, Ellen Burstyn (Alice Doesn’t Live Here Anymore) como Sara Delano Roosevelt, Jackie Earle Haley (Little Children) como Louis McHenry Howe, Maria Dizzia (Orange Is The New Black) como Lucy Mercer Rutherfurd y Kate Mulgrew (The man who fell to earth) como Susan Sher.

Cathy Schulman, a través de Welle Entertainment, es productora ejecutiva de The First Lady junto con Susanne Bier, Viola Davis, Julius Tennon y Andrew Wang de JuVee Productions, Aaron Cooley, Pavlina Hatoupis, Alyson Feltes, Jeff Gaspin a través de Gaspin Media y Brad Kaplan a través de Link Entertainment.

Revisa el tráiler aquí: