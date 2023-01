The Last of Us: ¿A qué hora se estrena el tercer capítulo en Chile?

The Last of Us es la serie del momento y no hay duda de eso. Cada capítulo de los domingos se ha transformado en trending topic a través del streaming, siendo comentario obligado en las redes sociales.

Inclusive rompió récords en su estreno, posicionándose como la más vista por sobre House of The Dragon, gracias a sus más de 18 millones de reproducciones.

La producción de HBO sumará su tercera entrega este domingo 29 de enero, donde se espera que se desarrolle el camino que deberán emprender Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tras enfrentarse por primera vez a los clickers.

Cabe destacar que el capítulo 3 de la ficción ya fue liberado para algunos influencers y prensa especializada, quienes lo catalogaron como piedra angular para lo que viene en esta historia.

Pero quienes ya han jugado el videojuego homónimo saben qué es lo que se espera, aumentando la expectación por la adaptación de este desenlace a la pantalla chica. Un trabajo que hasta el momento no ha decepcionado, sino que todo lo contrario, ha sumado halagos por la fotografía que muchas veces se vuelve inmersiva.

¿A qué hora se estrena?

El capítulo tiene por nombre Long Long Time (Hace mucho, mucho tiempo) y estará disponible a través plataforma de streaming HBO Max y HBO desde las 23:00 horas en Chile.

Mira a continuación el tráiler del tercer capítulo: