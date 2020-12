Este jueves se realizaron The Game Awards 2020, el evento donde se premia a lo mejor de la industria de los videojuegos del año.

Por supuesto, la categoría más importante es la de Game of the Year o GOTY, la que finalmente ganó The Last of Us: Part II, que superó a Ghost of Tsushima, otro de los favoritos.

Pero ese no fue el único galardón que se llevó TLOUII, porque el exclusivo de PlayStation se convirtió en el gran ganador de la noche al arrasar con siete premios.

Mejor Juego de Acción y Aventura; Mejor Actuación (para Laura Bailey, detrás de Abby); Mejor Narrativa; Mejor Diseño de Audio; Mejor Dirección de Juego; e Innovación en Accesibilidad. Esos fueron todos los reconocimientos de la secuela del esperado videojuego de Ellie y Joel.

Bien merecidos dicen por ahí. Y es que desde su retrasado estreno el pasado 19 de junio, la crítica y la prensa lo han descrito como uno de los mejores títulos en el ocaso de la presente generación de consolas.

La experiencia de juego en un mundo devastado por una pandemia que convirtió a los seres humanos en entes similares a los zombis, ha hecho que el videojuego sea calificado como uno los mejores “jamás creados”.

Así lo destacan en The Washington Post, donde destacan un “increíble logro y una demostración de cómo un videojuego puede juntar un gameplay de infarto con una bella narración ambiental una compleja trama moral”.

En tanto que IGN asegura que “es una obra maestra que evoluciona el gameplay, la narración cinemática y el rico diseño de mundo en casi cada punto respecto a su antecesor“.

Mientras que Forbes destaca que “es impresionante. Es importante. Está muy bien contada la historia, a tal punto que no puedo entender como alguien que haya terminado el juego -no sólo visto spoilers o a un streamer abrirse paso o imágenes sueltas en YouTube- no aprecie todo lo que se ha logrado acá“.